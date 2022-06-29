Спасатели обратились к алматинцам после крупного пожара во дворе частного дома (видео)

Кадр из видео с места ЧП: instagram.com/almaty_tjd

Сегодня, 29 июня, в микрорайоне Жас Канат в Алматы случился пожар - во дворе жилого дома загорелись времянка и хозпостройки, об этом сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС в 13:28, а первые пожарные расчеты прибыли на место за 4 минуты. Отмечается, что ближайшая пожарная часть находится в 1,5 километрах от места ЧП.

Как оказалось, загорелись времянка и хозяйственные постройки, пристроенные к частному жилому дому. Предварительная площадь пожара составила 150 квадратных метров.

"Наращиваемые силы и средства незамедлительно обеспечили бесперебойную подачу воды, была проложена магистральная линия от открытого водоисточника. Принятыми мерами пожар локализован за 20 минут, ликвидирован в 14:10", - говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего в тушении возгорания были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

"В связи с устоявшейся жаркой погоды ДЧС просит владельцев частных жилых домов соблюдать простые правила пожарной безопасности и не разводить костры под навесами, не пользоваться открытым источником огня на территории дворов", - обратились к алматинцам в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976212-spasateli-obratilis-k-almatintsam-posle-krupnogo-pozhara-vo-dvore-chastnogo-doma-video/