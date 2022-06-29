Четверых человек спасли во время пожара в караоке-баре в Алматы (фото)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар произошел накануне вечером в караоке-баре в Медеуском районе Алматы. Люди оказались заблокированы в помещениях, которые находятся выше, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Вчера в 17:09 пожарные расчеты выехали по вызову о пожаре в одном из караоке-баров на улице Толе би. По прибытии на место выяснилось, что горит помещение бара, которое находится на первом этаже трехэтажного здания.

К тому времени огонь уже успел охватить площадь в 30 квадратных метров. А на первом и втором этажах создалось плотное задымление и высокая температура. В результате люди, которые находились выше (работники других организаций), оказались заблокированы.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Они звали на помощь, один из них даже забрался на козырек здания.

В ходе тушения пожара сотрудники противопожарной службы спасли четверых человек: трех женщин и одного мужчину. Двоих спустили с помощью автолестницы, еще двоих – вывели сквозь ядовитый дым, надев спасательный колпак.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Спасенных осмотрела прибывшая на место событий бригада медиков, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Справиться с огнем удалось в 18:03. В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976151-chetveryh-chelovek-spasli-vo-vremya-pozhara-v-karaoke-bare-v-almaty-foto/