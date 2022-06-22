Сотни тысяч жителей ряда провинций Китая были эвакуированы из-за наводнений

Эвакуация жителей в городе Цзяньоу, провинция Фуцзянь. Фото: Huang Jiemin/VCG via Getty Images

Сотни тысяч жителей ряда восточных и южных провинций Китая были эвакуированы из-за непрекращающихся дождей, вызвавших наводнения и оползни, передает Би-би-си.

В городе Шаогуань юго-восточной провинции Гуандун с конца мая выпало рекордное количество осадков.

Город считается на данный момент одним из наиболее пострадавших. Власти Шаогуаня повысили уровень предупреждения до самого высокого. Так же поступили в городе Цинъюань, который расположен в той же провинции.

Из-за наводнений также пострадали 485 тыс. жителей девяти районов северо-восточной провинции Цзянси. Экономический ущерб всей провинции составил 70,2 млн долларов. Уничтожено 43,3 га посевов.

Тем временем стало известно, что среднее количество осадков, выпавших с конца мая до середины июня в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Гуанси, достигло самого высокого уровня с 1961 года. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975167-sotni-tysyach-zhiteley-ryada-provintsiy-kitaya-byli-evakuirovany-iz-za-navodneniy/