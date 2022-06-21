Строящееся здание загорелось в Алматы (видео)

Пожар в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Ауэзовском районе города Алматы загорелась обшивка строящегося здания, создалась угроза распространения огня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Сегодня, 21 мая, в 09:46 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу пожара по адресу: Ауэзовский район, микрорайон Астана здание 1/10.

Как отметили представители ДЧС, по прибытии было обнаружено горение обшивки строящегося здания. Создалась угроза распространения на верхние этажи.

Принятыми мерами уже через 10 минут распространение огня было остановлено. Полностью пожар был потушен в 10:09.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

"ДЧС рекомендует владельцам объектов соблюдать правила пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ", - добавили в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974983-stroyascheesya-zdanie-zagorelos-v-almaty-video/