Фонтан до 10 метров: прорыв трубопровода в Актау попал на видео

Фонтан воды. Кадр из видео: Lada.kz

Порыв трубопровода произошел на "МАЭК-Казатомпром" в Актау накануне, 19 июня. Местные жители сняли на видео образовавшийся на месте аварии фонтан воды.

Вода била фонтаном в высоту порядка 10 метров, сообщает местное издание "Лада". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Как оказалось, произошла разгерметизация смотрового люка на левом трубопроводе морской воды на ТЭЦ-3 компании.

"Подача по первому морскому водоводу отключена, в работе остается второй водовод. Ведутся ремонтные работы. Ограничений по производству питьевой воды и электроэнергии со стороны предприятия нет", - заявили накануне в пресс-службе ТОО.

Очевидцы сняли на видео последствия произошедшей аварии. На кадрах можно увидеть фонтан воды, вырывающийся из трубопровода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974759-fontan-do-10-metrov-proryv-truboprovoda-v-aktau-popal-na-video/