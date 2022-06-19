Хлопок баллона произошел во дворе больницы Шымкента

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В пятницу, 17 июня, во дворе клинической больницы Шымкента случился хлопок баллона с углекислым газом. Об инциденте сообщается на официальной странице ДЧС Шымкента в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, 17 июня в 13:04 на пульт ДЧС поступило сообщение о ЧП - во дворе областной клинической больницы под навесом площадью 20 кв. м. в баллоне с углекислым газом произошел сильный хлопок без дальнейшего возгорания.

"Вызов на место происшествия по высшему рангу не подтвердился. Пострадавших и погибших нет", - добавили в ведомстве.

На месте происшествия были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974710-hlopok-ballona-proizoshel-vo-dvore-bolnitsy-shymkenta/