Газовая автоцистерна загорелась в Атырауской области. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В городе Кульсары Атырауской области загорелся автомобиль для транспортировки газа. Пожарные локализовали возгорание в течение 10 минут, сообщается на официальной странице областного ДЧС в Instagram.

В Департаменте по ЧС Атырауской области сообщили, что вчера, 14 июня, в 13:34 поступил вызов о возгорании автомобиля в городе Кульсары Жылыойского района.

Как установили прибывшие к месту вызова сотрудники СПЧ №2, горели кабина и двигатель автомобиля для транспортировки газа марки "ЗиЛ-130". Автомобиль находился на АЗС в Кульсары.

Отмечается, что пожар был локализован в 13:46, а полностью огонь удалось потушить в 13: 51. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 4 сотрудника СПЧ №2 Жылыойского района ДЧС Атырауской области и 1 единица техники.

В ведомстве предупредили, что необходимо своевременно проводить техосмотр автомобиля.

"В случае возникновения пожара в автомобиле остановите машину, возьмите огнетушитель и подойдите к капоту. На практике 90% пожаров происходит из-за поломки электромоторов. Если ваш огнетушитель неэффективен, используйте песок и почву.

Не оставляйте дверь и окно открытыми, насколько это возможно, во время горения. Если неплотно закрыть дверь автомобиля, огонь может вспыхнуть. В случае разлива топлива его следует замочить водой и пеной или грунтом, чтобы избежать возгорания", – напомнили сотрудники ДЧС Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974129-gazovaya-avtotsisterna-zagorelas-v-atyrauskoy-oblasti-foto/