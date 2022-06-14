Два ребенка пострадали при пожаре в многоэтажке в Семее (видео, фото)
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В Семее загорелась мебель и личные вещи в квартире на шестом этаже одной из городских многоэтажек. Хозяйка квартиры и ее двое детей были госпитализированы, сообщается на официальной странице ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.
Пожар произошел в жилом девятиэтажном доме Семея по улице Физкультурная. Как сообщили в Департаменте по ЧС ВКО, в квартире на шестом этаже загорелась мебель и личные вещи.
"Прибыв оперативно на место происшествия и развернув автолестницу до 6-го этажа, пожарные спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождения из сильно задымленного жилого помещения", – заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что они были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.
"Хозяйка квартиры 1980 года рождения, которая пыталась помочь своим детям, получила ожоги и была госпитализирована в больницу с ожогами", – добавили представители ДЧС.
Еще 31 житель, 14 из которых дети, были спасены пожарными по лестничному маршу. Также сотрудниками службы пожаротушения из опасной зоны эвакуировано 50 человек, в том числе 15 детей.
Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метров. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
"ДЧС ВКО напоминает, в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефону "101". Закрыв органы дыхания влажной тканью, постараться покинуть задымленное посещение", – подчеркнули в ДЧС ВКО.
Сотрудники департамента также напомнили, что для того, чтобы не допустить пожар, необходимо:
- не допускать небрежности в обращении с открытым огнем, курения в жилом помещении;
- по возможности иметь первичные средства пожаротушения в жилых домах и квартирах;
- ложась спать или выходя из дома, проверять, отключены ли электроприборы;
- следить за исправностью электропроводки и своевременно устранять неисправности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974090-dva-rebenka-postradali-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-v-semee-video-foto/