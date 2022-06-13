Рабочего золотодобывающей компании насмерть придавило контейнером в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Трагический инцидент случился сегодня, 13 июня, на горно-обогатительном комбинате в Кокшетау: рабочего прижало груженым мягким контейнером. 48-летний мужчина погиб на месте.

Как сообщает Sputnik Казахстан, трагедия произошла в понедельник, 13 июня.

В дежурную часть Зерендинского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение диспетчера одного из предприятий о том, что работника прижало груженым контейнером из полипропиленовой ткани (биг-бэгом).

"От полученных травм мужчина 1974 года рождения скончался на месте. Назначена экспертиза. Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

На предприятии инцидент пока не прокомментировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973930-rabochego-zolotodobyvayuschey-kompanii-nasmert-prizhalo-konteynerom-v-akmolinskoy-oblasti/