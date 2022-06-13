Полсотни человек эвакуировали из-за ночного пожара в жилом доме в Костанае (видео, фото)

Пожар в Костанае. Кадр из видео: instagram.com/qostanai_tjd

Сегодня ночью в Костанае в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Открытым огнем горели квартира и балкон на втором этаже, сообщается на официальной странице ДЧС Костанайской области в Instagram.

Сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Костанае поступило на пульт "101" сегодня, 13 июня, в 03:33.

"Прибывшие пожарные СПЧ-1 Костаная обнаружили во втором подъезде дома сильное задымление. Жильцы оказались в опасной зоне. Открытым пламенем горела квартира и балкон на 2-м этаже. Огонь перекинулся на смежные балконы на 2-м и 3-м этажах", – сообщили представители областного департамента по ЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила порядка 24 квадратных метров.

"Для тушения пожара, спасения и эвакуации граждан в условиях, непригодных для нормального дыхания, в работу включились сразу два звена газодымозащитной службы в составе 6 человек", – добавили в пресс-службе ведомства.

По данным ДЧС Костанайской области, по лестнице через подъезд было эвакуировано 46 человек, 12 из которых – дети. Также спасено 8 человек, в том числе три ребенка, которых спустили на землю при помощи автолестницы.

Всего в тушении пожара было задействовано 19 человек личного состава трех пожарных частей Костаная и 5 единиц специальной техники.

В 04:07 удалось остановить распространение огня, а в 04:14 пожар был полностью потушен.

"Благодаря решительным и слаженным действиям сотрудников ДЧС гибели людей на пожаре не допущено!" – подчеркнули представители ДЧС.

По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

"Как свидетельствует статистика, в большинстве случаев пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к собственной безопасности.

Помните: соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!" – отметили в департаменте по ЧС Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973829-polsotni-chelovek-evakuirovali-iz-za-nochnogo-pozhara-v-zhilom-dome-v-kostanae-video-foto/