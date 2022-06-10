Несколько машин сгорело на парковке в Костанае ночью (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Костанайской области

Пожар на парковке в микрорайоне Береке произошел в ночь на 10 июня в Костанае. В результате произошедшего были повреждены 4 автомобиля, сообщается в официальном Instagram-профиле ДЧС региона.

Пожарные прибыли к месту вызова в 03:54 и принялись тушить полностью охваченную огнем машину марки Hyundai Elantra. Подчеркивается, что огонь быстро перекинулся на стоящий рядом "ГАЗ-21".

Площадь возгорания составляла 4 квадратных метра.

Вместе с этим частично пострадали еще два автомобиля, которые стояли поблизости.

У Opel Corsa сгорел багажный отсек, салон и правая сторона, также от теплового воздействия сгорели ветровики и молдинг автомобиля Mitsubishi Montero.

По информации ДЧС, общая площадь пожара составила 11 квадратных метров.

Спасателям удалось справиться с возгоранием, не допустить распространение огня и спасти другие машины на парковке.

В тушении участвовало 10 человек личного состава ДЧС и 3 единицы техники. Причины возгорания установят специалисты лаборатории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973521-neskolko-mashin-sgorelo-na-parkovke-v-kostanae-nochyu-foto-video/