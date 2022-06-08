"Температура, слабость и кашель": неизвестной болезнью заболели лошади в СКО

Иллюстративное фото: pexels.com

Пастухи Северо-Казахстанской области начали бить тревогу из-за неизвестной болезни, которой заразились лошади. Анализы направили на исследование в Нур-Султан.

Как сообщили корреспонденты телеканала "Хабар 24", у лошадей в Северном Казахстане наблюдается высокая температура, слабость и кашель. Местные пастухи говорят, что не сталкивались раньше с такой болезнью у животных.

"У них кашель уже больше недели. Выделяется слизь из носа. Непонятно ничего. Может это опасная болезнь, может простуда из-за перепадов погоды. Мы не знаем. Я созванивался с пастухами соседних сел, там тоже болеют животные. Вот все они вместе ходят в одном табуне", – говорит пастух Самархан Садвокасов, в табуне которого насчитывается 350 голов лошадей.

Тем не менее в районном акимате заявляют, что болеющий скот уже определили и отделили от остальных животных, а также начали симптоматическое лечение антибиотиками, противовирусными и общеукрепляющими препаратами.

"Специалисты ветеринарной службы приняли конкретное решение, что это именно простудное заболевание. Раннее по вопросу заболевания никто не обращался. Ни в службу ветеринарии, ни в исполнительный орган", – подчеркнул заместитель акима Есильского района Александр Кравчук.

При этом, по данным областного управления ветеринарии, заболели всего несколько голов, падежа скота нет. Специалисты заверили, что животных уже начали лечить, а их анализы направили в столичный центр.

"Наблюдается заболевание лошадей, которое сопровождается клиническими признаками в виде кашля, повышения температуры. При таких симптомах можно сказать, что несколько видов заболевания. Это и инфекционного характера, неинфекционного характера, которое вызывается гельминтами. С явно выраженными признаками мы выявили три головы, с меньшими – около 20", – заявил руководитель Управления ветеринарии СКО Берик Альжанов.

Как отметили корреспонденты, пока так и не установлено, что это за болезнь и опасна ли она. Тем не менее отмечается, что лечение одного животного обойдется примерно в 6 тысяч тенге, и платить за него будут сами хозяева скота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973070-temperatura-slabost-i-kashel-neizvestnoy-boleznyu-zaboleli-loshadi-v-sko/