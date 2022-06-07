Двое мужчин спасли своего соседа из горящего дома в Усть-Каменогорске (фото)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Жители Усть-Каменогорска спасли своего соседа из горящего дома. Они услышали крики мужчины, который находился в одной из комнат, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

По информации ведомства, огонь охватил жилой дом по улице Высоковольтная. Произошедшее заметил Ризабек Канапиянов, проживающий по соседству. Он бросился к месту происшествия, к нему присоединился его родственник Манарбек Ауганбаев.

Мужчины попытались потушить огонь, однако услышали крик о помощи.

Канапиянов пробрался в горящий дом и обнаружил на диване мужчину 1957 года рождения. Он взвалил на себя соседа и стал двигаться к выходу по задымленному помещению.

Спустя некоторое время Ризабек сквозь едкий дым заметил дверь, в этот момент ему на помощь подоспел Манарбек Ауганбаев.

На место событий прибыли пожарные, которые справились с возгоранием. Предполагается, что неосторожное обращение с огнем могло стать причиной произошедшего пожара.

"Ризабек и Манарбек - настоящие герои и очень скромные мужчины. Манарбек Ауганбаев работает военруком в городской школе № 46, а Ризабек Канапиянов служит в войсковой части № 3477. Благодаря таким храбрым поступкам спасена человеческая жизнь", - прокомментировали поступок мужчин в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973058-dvoe-muzhchin-spasli-svoego-soseda-iz-goryaschego-doma-v-ust-kamenogorske-foto/