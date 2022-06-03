Поезд сошел с рельсов на юге Германии. Есть погибшие (видео)

Поезд сошел с рельсов в Германии. Фото: STR/Network Pictures/AFP/Getty Images

Железнодорожная катастрофа произошла в Германии – здесь пассажирский поезд сошел с рельсов. На данный момент СМИ сообщили о трех погибших, еще несколько пассажиров получили травмы.

Сегодня на юге Германии в Гармиш-Партенкирхене поезд сошел с рельсов, передает издание Интерфакс со ссылкой на немецкий телеканал Welt и представителя земельной управы.

Отмечается, что в результате происшествия по меньшей мере трое человек погибли и многие пострадали.

Представитель местной полиции сообщил, что сегодня в первой половине дня поезд следовал в направлении Мюнхена. Примерно 12:15 по местному времени по неизвестной причине поезд сошел с рельсов.

По данным полиции, перевернулось несколько вагонов.

Другие подробности пока неизвестны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972493-poezd-soshel-s-relsov-na-yuge-germanii-est-pogibshie-video/