Жертвами урагана "Агата" в Мексике стали 11 человек

Наводнения, вызванные ураганом "Агата". Кадр из видео: twitter.com/CBSNews

На мексиканский штат Оахака обрушился ураган "Агата". Жертвами стихии стали 11 человек, передают "Известия" со ссылкой на Televisa.

Как пишет издание, 11 человек погибли во время урагана, среди них двое детей. Еще 21 человек пропали без вести.

Сильные дожди вызвали оползни и наводнения. Кроме того, из-за урагана около 70 тыс. человек в штатах Оахака и Веракрус остались без электричества. Однако для 35% из них восстановлена подача электроэнергии.

Отмечается, что, двигаясь над Мексикой, ураган ослаб и превратился в область низкого давления. Но эксперты считают, что в скором времени атмосферное явление может снова усилиться.

Тем временем в бразильском штате Пернамбуку из-за оползней, вызванных проливными дождями, погибли уже сто человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971990-zhertvami-uragana-agata-v-meksike-stali-11-chelovek/