Стекла с первого по пятый этажи выбило при хлопке газа в квартире в Усть-Каменогорске (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/shygysqaz_tjd

30 мая в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске произошел хлопок газовоздушной смеси. С места происшествия эвакуировали 13 человек. Об этом сообщает ДЧС Восточно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, ЧП случилось в 5-этажном жилом доме по улице Набережная Славского. Хлопок газовоздушной смеси в квартире на первом этаже произошел при проведении строительных работ.

С места происшествия в больницу госпитализировали мужчину 1989 года рождения, который делал ремонт.

"В результате выбиты стекла с 1-го по 5-й этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, а также в смежной квартире, входные двери на первом этаже", - сообщили в ДЧС региона.

Здесь добавили, что проведена эвакуация жителей дома. Из подъезда №4 самостоятельно вышли 17 человек, двоих - эвакуировали. Из подъезда №3 эвакуировали 11 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971689-stekla-s-pervogo-po-pyatyy-etazhi-vybilo-pri-hlopke-gaza-v-kvartire-v-ust-kamenogorske-video/