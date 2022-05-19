Пожарные вынесли на руках женщину из горящего дома в Костанае

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Костанае сегодня горел частный жилой дом. В момент пожара в здании находилась женщина – пожарным пришлось выносить ее из дома на руках, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного ДЧС.

Пожар произошел в четверг в 16:22 в частном доме по улице Джамбула.

Прибыв на место в 16:28, пожарные установили, что по вышеуказанному адресу открытым пламенем горит мансардная кровля дома на площади 100 квадратных метров.

"В ходе тушения из рядом расположенной хозяйственной постройки была обнаружена и спасена женщина 36 лет. На глазах у напуганных очевидцев пожарные на руках вытащили женщину и передали ее скорой помощи.

Спасенная госпитализирована в перинатальный центр, предварительный диагноз – отравление угарным газом легкой степени", – доложили в СПиАСР ДЧС Костанайской области.

В тушении принимали участие 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Ликвидировали пожар в 17:06. Жертв нет.

Причину пожара еще предстоит выяснить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970170-pozharnye-vynesli-na-rukah-zhenschinu-iz-goryaschego-doma-v-kostanae/