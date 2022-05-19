Человека вытащили из горящего автомобиля в Костанае (видео)

Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

29-летний парень оказался в горящем автомобиле в Костанае. Его вытащили из салона очевидцы и стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, ночью 19 мая на пульт "102" поступило сообщение о том, что в районе "Юбилейный" горит автомобиль "ВАЗ-2114".

На место происшествия прибыл ближайший автопатруль. Рядом находился парень, который рассказал, что в салоне есть человек.

"Подбежав к горящей машине, мы открыли дверь с водительской стороны. За рулем находился мужчина практически в бессознательном состоянии. Водителя вытащили из салона и отвели на безопасное расстояние, на автобусную остановку", - поделился полицейский Айдар Джуманиязов.

После чего стражи порядка вернулись обратно к горящему автомобилю и осмотрели весь салон, пассажиров не было.

Правоохранители приняли все меры безопасности. Жильцов и находившийся рядом транспорт эвакуировали. Установлено, что в машине произошло возгорание двигателя. Пожар ликвидирован.

Фото: ДП Костанайской области

Костанайца Бауржана Тажбаева наградили за активную гражданскую позицию. Ему вручили часы с логотипом МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970031-cheloveka-vytaschili-iz-goryaschego-avtomobilya-v-kostanae-video/