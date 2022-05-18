Крупный пожар произошел на рынке в Щучинске: есть погибший (фото, видео)

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

18 мая в 04.50 часов произошел крупный пожар в одноэтажном здании рынка "Жомарт" в Щучинске. На месте происшествия обнаружено тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

По информации ведомства, площадь пожара составила 1700 кв.м., общая площадь здания - 3000 кв.м.

За 45 минут удалось локализовать возгорание, а в течение двух часов - полностью потушить огонь.

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

В ходе ликвидации пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он работал здесь сторожем. В настоящее время личность погибшего и причина ЧП устанавливаются.

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

Выезжали на рынок 97 сотрудников ДЧС и 25 единиц техники, а также три сотрудника акимата и три единицы техники.

На месте пожара работает испытательная пожарно-техническая лаборатория и полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969806-krupnyy-pozhar-proizoshel-na-rynke-v-schuchinske-est-pogibshiy-foto-video/