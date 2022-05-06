Взрыв прогремел в отеле в центре Гаваны: есть пострадавшие (фото, видео)

Фото с места ЧП: Telegram-канал IZ.RU

Сегодня, 6 мая, в столице Кубы Гаване прогремел взрыв, разрушено здание гостиницы. По данным СМИ, несколько человек получили ранения. Сейчас на месте работают спасатели.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на кубинские СМИ, взрыв случился в отеле Saratoga, расположенном напротив Капитолия.

Точная причина ЧП не называется, но по одной из версий, взрыв произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Местные СМИ сообщают о нескольких пострадавших. Информации о погибших нет.

Сильно пострадали здание гостиницы. На кадрах с места ЧП видно, что оно практически разрушено.

Сейчас на месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация, сообщает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968444-vzryv-progremel-v-otele-v-tsentre-gavany-est-postradavshie-foto-video/