Информацию о бомбе в самолете FlyArystan опровергли транспортные полицейские

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Сообщение о бомбе на борту самолета авиакомпании FlyArystan, которое ранее появилось в СМИ, не подтвердилось, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как сообщили в транспортной полиции, ранее в СМИ появилась информация о бомбе, якобы заложенной на борту лайнера авиакомпании FlyArystan. Самолет должен был вылететь из Нур-Султана в Актау. Якобы из-за этого, как указывалось, пассажиров вывели с борта воздушного судна.

Как отметили в ДП на транспорте, данная информация в итоге не подтвердилась.

На самом деле, как пояснили транспортные полицейские, на борту самолета одному из пассажиров стало плохо, в связи с чем по инструкции была произведена высадка всех пассажиров.

После этого пассажиры прошли повторный досмотр, рейс в итоге вылетел без замечаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968365-informatsiyu-o-bombe-v-samolete-flyarystan-oprovergli-transportnye-politseyskie/