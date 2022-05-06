Полицейский спас младенцев из горящего дома в Актюбинской области

Фото с места событий: polisia.kz

Инспектор отделения административной полиции вынес младенцев из квартиры во время пожара в одном из домов в Актюбинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сообщение о пожаре в жилом доме в городе Кандыагаш поступило на пульт "102" 4 мая вечером. На место происшествия сразу же совместно со следственно-оперативной группой Мугалжарского РОП выехал инспектор отделения административной полиции Алмат Бакитгерей.

Стражи порядка принялись спасать людей из горящего дома. Инспектор Бакитгерей также помог спастись младенцам, которые находились в квартирах на 3 и 4 этажах этого дома.

"В тот день я выступил в качестве проверяющего по отделу. Как только поступило сообщение о возгорании, сразу же совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы я выехал на место происшествия.

В тот момент, когда я увидел пламя огня, не было времени думать о себе. Все мои мысли были только о том, как спасти детей, которые остались внутри. К счастью, пострадавших нет. Было эвакуировано 50 человек", - рассказал полицейский о своем поступке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968363-politseyskiy-spas-mladentsev-iz-goryaschego-doma-v-aktyubinskoy-oblasti/