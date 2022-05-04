Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра объявлено в Алматы, Шымкенте и ряде регионов

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Сегодня, 4 мая, на большей части Казахстана ожидается непогода, в ряде регионов из-за грозы, сильного дождя и шквального ветра объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики обещают сегодня грозу, температура воздуха поднимется до 21-23 градуса выше нуля. Скорость ветра составит 5-10 м/с, но при грозе увеличится до 15-20 м/с.

Вечером 4 мая и ночью 5 мая в южной столице ожидается сильный дождь и гроза, в связи с чем здесь объявлено штормовое предупреждение.

Гроза, сильный дождь и шквальный ветер ожидаются и в Шымкенте. Здесь столбики термометров днем покажут от 22 до 24 градусов выше нуля, а порывы ветра при грозе буду достигать 17-22 м/с.

В третьем мегаполисе также объявлено штормовое предупреждение.

В Нур-Султане сегодня осадков не ожидается, максимальная температура, по прогнозам синоптиков, составит 16-18 градусов выше нуля. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с, при порывах - до 15 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено и в ряде регионов:

в Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра будут достигать 25 м/с;

области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал, порывы ветра будут достигать 25 м/с; в горных районах Алматинской области и Алматы , а также в предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках;

, а также в предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках; в Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в Таразе ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-20 м/с;

областях, а также в ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-20 м/с; в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967875-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-grozy-i-vetra-obyavleno-v-almaty-shymkente-i-ryade-regionov/