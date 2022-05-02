Супермаркет загорелся в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/krisp_almaty

Пожар произошел в здании супермаркета в Турксибском районе Алматы сегодня, 2 мая, утром. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Инцидент прокомментировали в ДЧС Алматы.

Кадры с места событий появились в паблике krisp_almaty в Instagram. На опубликованных роликах видно густой черный дым от пожара.

Как сообщили в ДЧС Алматы, возгорание произошло в здании супермаркета ИП "Huseinoff" в Турксибском районе южной столицы. Пожарные работают по повышенному рангу вызова, задействованы 55 сотрудников и 15 единиц техники, развернута пожарная автолестница.

Работает штаб, добавили в ведомстве.

В 11:06 пожар был локализован.

Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967653-55-chelovek-tushili-pozhar-v-supermarkete-v-almaty-video/