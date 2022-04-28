Двоих рабочих засыпало землей во время прокладки траншеи в Павлодаре (фото)

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Двоих мужчин засыпало землей во время прокладки траншеи для водопровода в Павлодаре. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из ямы, сообщается на официальном сайте ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 28 апреля, примерно в 2 часа дня. На пульт диспетчера поступило сообщение о пострадавших по адресу: Кисловодская, 77. На место происшествия выехали 7 спасателей и бригада центра медицины катастроф.

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Как оказалось, при проведении земляных работ по прокладке траншеи для водопровода двоих мужчин засыпало землей.

Совместно с местными жителями спасатели смогли достать пострадавших рабочих, 1970 и 1976 годов рождения, из траншеи.

Им оказали первую доврачебную помощь работники центра медицины катастроф, а после - передали в руки работников "скорой".

Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967292-dvoih-rabochih-zasypalo-zemley-vo-vremya-prokladki-transhei-v-pavlodare-foto/