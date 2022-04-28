Названы регионы Казахстана с высоким травматизмом на рабочем месте

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Глава Комитета труда, социальной защиты и миграции Ербол Нургалиев на брифинге в СЦК озвучил основные причины производственного травматизма в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нургалиев сообщил, что с начала года на отечественных предприятиях пострадало 313 человек, из них 47 погибли.

"Министерством проведен анализ производственного травматизма. В 36% случаев причиной травматизма является грубая неосторожность самих пострадавших. Еще в 24% – это случаи неудовлетворительной организации труда и работ. Также много несчастных случаев происходит по причине ДТП. Когда рабочих доставляют до места работы", – добавил спикер.

При этом, по его словам, высокий уровень травматизма в Казахстане наблюдается в промышленных регионах страны: Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях.

Его речь дополнил главный госинпектор труда Толеген Оспанкулов, напомнив, что работодатель несет как административную, так и уголовную ответственность за нарушение правил безопасности и охраны труда.

"Если на предприятии произойдет несчастный случай со смертельным исходом, в этом случае при выявлении нарушений со стороны работодателя его могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до ограничения свободы от 3 до 5 лет. Если погибнут два и более человек, то до 7 лет. В этом отношении ответственность предусмотрена", – пояснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967280-nazvany-regiony-kazahstana-s-vysokim-travmatizmom-na-rabochem-meste/