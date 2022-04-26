Мужчина забрался на мачту прожектора на стадионе в Таразе и не спускался (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

26 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на мачту прожектора, расположенного на центральном стадионе Тараза, забрался мужчина и не спускался вниз. На место происшествия выехали правоохранители, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

Для переговоров с помощью спецтехники на мачту поднялись прокурор Тараза Жамбыл Сматов и начальник городского управления полиции Асылхан Заурбеков.

Они провели с мужчиной разъяснительную беседу.

В результате принятых мер 43-летний житель областного центра спустился.

После инцидента сотрудники ДЧС провели необходимую работу, а полицейские взяли на контроль территорию стадиона для охраны общественного порядка. Никто не пострадал.

"Выяснилось, что мужчина состоит на учете в Центре психического здоровья Жамбылской области", - добавили в департаменте полиции региона.

Также стражи порядка показали видео с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966884-muzhchina-zabralsya-na-machtu-prozhektora-na-stadione-v-taraze-i-ne-spuskalsya-video/