Стройматериалы сгорели на складе рынка в Актау

Кадр из видео с места событий: Lada.kz

Минувшей ночью на одном из рынков Актау произошел пожар - загорелся склад, где хранились стройматериалы. Два десятка пожарных работали на месте возгорания.

Инцидент произошел 26 апреля в 00:20 в 23 микрорайоне города, пишет местное издание "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, на территории продовольственного рынка загорелся склад, в результате чего сгорели находящиеся там строительные материалы на площади 40 квадратных метров. Общая площадь склада составляет 80 квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось в 00:58, отметили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работали 20 сотрудников ДЧС и четыре единицы спецтехники, также три работника центра медицины катастроф и шесть сотрудников полиции. Специалисты должны выяснить причину произошедшего пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966811-stroymaterialy-sgoreli-na-sklade-rynka-v-aktau/