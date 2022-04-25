Шквальный ветер сорвал крыши с шести зданий в Кызылординской области (фото)

Фото с места событий: instagram.com/qyzylorda_tjd

В воскресенье, 24 апреля, в Жанакорганском районе Кызылординской области шквальный ветер сорвал крыши с нескольких зданий. Об этом сообщает ДЧС региона на официальной странице в Instagram.

Непогода нанесла убытки поселку Жанакорган.

Отмечается, что за два часа, с 15:00 до 17:00, сильный ветер сорвал крыши с пяти административных зданий и одного многоквартирного дома.

Так, в результате непогоды пострадали:

трехэтажное здание средней школы, предварительная площадь сорванного участка крыши - 500 квадратных метров;

двухэтажное здание Ветеринарной лаборатории района на площади 380 кв.м.;

трехэтажное здание акимата района на площади 600 кв.м.;

трехэтажное здание отдела финансов района, площадь сорванного участка крыши - 300 кв.м.;

двухэтажное здание Жанакорганского аграрно-технического колледжа на площади 400 кв.м.;

двухэтажный многоквартирный жилой дом, площадь сорванного участка крыши - 210 кв.м.

"Жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия местных исполнительных органов", - сообщили в ДЧС.

Спасатели также попросили местных жителей соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966554-shkvalnyy-veter-sorval-kryshi-s-shesti-zdaniy-v-kyzylordinskoy-oblasti-foto/