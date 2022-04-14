Поселок полностью эвакуировали в ЗКО из-за прорыва плотины в России (видео)

Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Поселок Чинарево в Западно-Казахстанской области оказался под угрозой затопления из-за прорыва плотины в Оренбургской области России. Жителей поселка экстренно эвакуировали в безопасное место, передает КТК.

Как сообщает телеканал, пару дней назад на Пустобаевском водохранилище в России размыло плотину, и вода бурным потоком хлынула в сторону Казахстана. Почти все силы ДЧС региона вместе со спецтехникой направили в поселок Чинарево, который находится всего в 14 километрах от границы РФ.

Спасатели опасались не без причины: прибывающая из РФ вода уже заполнила русло реки Елтышевка, которое много лет было абсолютно сухим.

В Чинарево из-за угрозы затопления начался переполох, поэтому ДЧС принял решение эвакуировать всех сельчан. Некоторые уехали к родным, остальных разместили в школе села Январцево. Одиноких стариков, женщин с детьми вывозили автобусом.

"Соседка прибежала, которая в магазине работает, говорит: «Вода, вода идет! Собирайтесь быстрее, быстрее!». Собрались. Постояли немножко, потом пришел «Урал», посадили в автобус. Привезли в Январцево, в интернат – уже все готово. Директор через некоторое время приехал: «Сейчас вас накормят, напоят и спать уложат». Большое спасибо ему", - поделился сельчанин Василий Журавлев.

Спасатели тем временем пытались защитить от воды дома сельчан - вокруг строений уложили мешки с песком. К счастью, затопления жилых домов удалось избежать.

"Вода пришла в поселок со всех сторон, это если взять северные части, с восточной части и с западной части. И с восточной части вода обошла поселок и обратно зашла через южную часть. И того получается, поселок полностью был окружен водой", - сообщил глава ДЧС ЗКО Ернур Утегенов.

Российские спасатели сообщили: объем Пустобаевского водохранилища – 8 миллионов кубометров, ширина прорыва плотины – 7-8 метров, и оперативно устранить его не получилось. К засыпке приступили только вчера. Местные говорят, сильно перепугались.

"Вода не в первый раз к нам приходит. Но это – большая вода! Такой воды у нас еще не было. Была где-то в 72-м году, но этого мы почти не помним. А это – большая вода. И с помощью ребят, МЧС остановили ее", - рассказал житель Чинарево Батыргали Байбулатов.

Сейчас за тем, как вода по реке Елтышевка уходит дальше в Урал, наблюдают на трех постах. Уровень начал падать. Вчера людям разрешили вернуться домой, но предупредили: быть бдительными и в случае угрозы снова эвакуироваться.

Спасатели продолжают следить за ситуацией. А местные жители после большой воды ждут хорошего клева.

"Самое главное – рыба! Мы уже с директором договорились январцевским, что, если рыба будет, рыбачить будем! Так что мы унывать не будем!"- поделился сельчанин Василий Журавлев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964931-poselok-polnostyu-evakuirovali-v-zko-iz-za-proryva-plotiny-v-rossii-video/