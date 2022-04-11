Тело пропавшего казахстанского срочника нашли в Кыргызстане

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Обнаружено тело пропавшего военнослужащего срочной службы ПС КНБ РК. Молодой человек пропал 2 марта текущего года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Тело нашли 10 апреля сотрудники погранслужбы КНБ в ходе поисков.

Как отметили в ведомстве, с момента пропажи реализован значительный комплекс поисковых мероприятий, охвативший территории Жамбылской, Кызылординской и Алматинской областей, в том числе совместно с прибывшими родственниками пропавшего срочника.

Помимо этого, для проверки возможного пересечения госграницы казахстанской стороной было проинформировано пограничное ведомство Кыргызстана.

9 апреля пограничники Кыргызской Республики сообщили об обнаружении в 2 км от линии границы оставленных элементов военной формы.

10 апреля по инициативе департамента ПС по Жамбылской области организована погранпредставительская встреча для осмотра места обнаружения вещей, в ходе которого обнаружено тело пропавшего военнослужащего.

По данному факту РОВД Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики начаты следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе ПС КНБ РК.

"Предварительный диагноз: механическая асфиксия, без признаков насильственных действий.

11 апреля 2022 года Погранслужбой организована доставка тела срочника по месту жительства родителей в Кызылординской области.

Руководство и личный состав органов национальной безопасности выражают глубокие соболезнование родным и близким погибшего. В настоящее время Пограничной службой им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе по организации ритуальных мероприятий", - говорится в сообщении КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964455-telo-propavshego-kazahstanskogo-srochnika-nashli-v-kyrgyzstane/