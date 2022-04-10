Большегруз из России сгорел на трассе в Туркестанской области (видео)

Кадр из видео с места событий: ДП Туркестанской области

Грузовик марки Volvo, который направлялся из России в Таджикистан, сгорел на трассе в Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Инцидент произошел накануне вечером, примерно в 21:00. В Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что на 73 км трассы Самара - Шымкент возле села Жиенкум горит грузовой автомобиль.

На место событий выехали сотрудники полиции.

Стражи порядка установили, что у грузовика марки Volvo, направлявшегося из России в Таджикистан, загорелся баллон прицепа.

По информации пресс-службы, автомобиль сгорел полностью вместе с грузом. Водитель вез бытовую технику.

Пострадавших нет - водитель успел покинуть фуру вместе с документами.

Пожар потушили, а дорогу расчистили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964316-bolshegruz-iz-rossii-sgorel-na-trasse-v-turkestanskoy-oblasti-video/