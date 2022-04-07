Больше 20 человек тушили загоревшийся сухостой в Алматы

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В Алматы участились случаи загорания сухой травы. За последнюю неделю зафиксировано 25 подобных случаев. Накануне пожарным пришлось тушить сразу два пожара в разных районах южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Днем 6 апреля в микрорайоне Ожет в Алатауском районе произошло загорание сухой травы в логу. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв.м. Как отметили в ведомстве, огонь успел перекинуться на хозпостройку, вплотную пристроенную к частному дому.

На место происшествия направили семь единиц техники и более 20 человек личного состава. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около часа. В ДЧС сообщили, что причиной произошедшего стал открытый источник огня.

Еще один инцидент произошел в Наурызбайском районе Алматы примерно в 19:50. Около конного клуба в микрорайоне Галамат загорелся сухостой на склоне горы.

Подчеркивается, что к месту загорания пожарные следовали в пешем порядке, из-за обрывистой местности затруднен подъезд техники. Жители подсказали пожарным тропинку.

Отмечается, что для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты).

Справиться с огнем пожарным удалось примерно за 40 минут. Жертв и пострадавших нет, добавили в ДЧС.

Также в ведомстве обратили внимание, что в Алатауском, Бостандыкском и Турксибском районах мегаполиса начаты превентивные меры, где при помощи сил акиматов районов проведен скос сухой разросшейся травы объемом в несколько гектаров, спецтехникой проложены минерализованные полосы. Это, как пояснили в ведомстве, поможет избежать распространения внезапно возникшего пожара.

Сотрудники ДЧС Алматы призвали горожан и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни.

Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную ответственность, предупредили спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963959-bolshe-20-chelovek-tushili-zagorevshiysya-suhostoy-v-almaty/