Пожар на 300 гектарах леса произошел в Павлодарской области

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Лесной пожар на площади 330 гектаров произошел на территории Кокжальского лесничества Бескарагайского филиала государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" в Павлодарской области, передает МИА "Казинформ".

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщили корреспондентам, что возгорание обнаружили в 12:35, тушить пожар начали в 13:03.

По информации ДЧС, локализовать его удалось в 17:33.

"Площадь ориентировочно составила – 330 гектаров (лесная непокрытая): старая гарь и лесные культуры 2018-2020 годов. Причина и ущерб устанавливаются", - заявили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, на месте пожара работают 35 человек и 9 единиц техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963642-pozhar-na-300-gektarah-lesa-proizoshel-v-pavlodarskoy-oblasti/