Грязевая масса сошла в Медеуском районе Алматы, повреждено здание этнокафе (фото)

Оплывина. Фото: официальный сайт ДЧС Алматы

Сегодня после 3 часов дня в Департамент по ЧС поступила информация о том, что в микрорайоне Кок-Тобе сошла оплывина, повредившая здание этнокафе. Об этом сообщается на официальном сайте ДЧС города Алматы.

Как указали в ведомстве, здание этно-кафе "Жайлау" расположено на улице Орманова, 133, рядом с улицей Сагадата Нурмагамбетова.

В ДЧС пояснили, что оплывина - это полоса маломощного слоя почвы, глубиной до метра, смещенная под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния.

Причиной схождения оплывины в данном случае эксперты считают дожди и таяние снега, которые привели к переувлажнению насыпного грунта. Объем оплывины составил 450-500 кубометров.

Оплывина. Фото: официальный сайт ДЧС Алматы

Указывается, что масса грунта сошла в русло реки Малая Алматинка, при этом не перекрыв ее русла. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время расчисткой грязевой массы занимаются специалисты ТОО "Ана Жер Курылыс" (30 человек и 3 единицы техники).

На месте находится начальник Управления по ЧС Медеуского района, а также эксперты ГУ "Казселезащита".

Оплывина. Фото: официальный сайт ДЧС Алматы

Анализ обстановки показал, что в низкогорной зоне из-за выпадения значительного количества осадков и интенсивного таяния снега начались оползни. В среднегорной и высокогорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор есть опасность схода лавин.

В ДЧС города Алматы порекомендовали не строить жилые дома на просадочных оползнеопасных участках, а также не проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог и планировочные работы.

Также запрещается использовать негерметичные септики и туалеты.

Владельцам жилмассивов, руководителям садоводческих и дачных обществ рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов, септиков, контролировать использование поливной воды.

Здание этнокафе. Фото: официальный сайт ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962454-gryazevaya-massa-soshla-v-medeuskom-rayone-almaty-povrezhdeno-zdanie-etnokafe-foto/