Случайные прохожие спасли женщину из пожара в Усть-Каменогорске (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС ВКО

Трое парней спасли женщину из пожара в Усть-Каменогорске. Спасатели ДЧС ВКО отыскали героев и подготовили рапорт об их поощрении, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Пожар произошел накануне в доме улице Протозанова в квартире на девятом этаже. Берик Сагимбаев, Дарын Жанибеков, Бектемир Алибеков оказались на месте событий случайно. Они заметили густой дым, который шел из квартиры, а также увидели женщину, которая из последних сил удерживалась на балконе.

"Забежав в подъезд, поднявшись в соседнюю квартиру, расположенную этажом ниже той, где бушевал огонь, они вышли на балкон. Буквально в последнюю минуту Берик вытащил женщину. Ему помогали его друзья Дарын и Бектемир. Дарын, который учится в медицинском колледже, оказал первую помощь испугавшейся, в слезах женщине. Затем они втроем обошли квартиры подъезда и сообщили жителям о пожаре, чтобы все оперативно покинули опасную зону", - рассказали о действиях парней в ДЧС.

После, как отметили в ведомстве, парни отправились по своим делам, не оставив о себе никакой информации.

Тем не менее сотрудники ДЧС отыскали героев.

"Ребята - настоящие герои, благодаря их поступку спасена жизнь и оперативно организована эвакуация людей", - заявили в ведомстве.

Спасатели подготовили рапорт об их поощрении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960443-sluchaynye-prohozhie-spasli-zhenschinu-iz-pozhara-v-ust-kamenogorske-foto-video/