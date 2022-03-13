Посетителей торгового центра эвакуировали в Актау (видео)

Фото с места событий: Lada.kz

260 человек эвакуировали из ТЦ "Астана" в Актау накануне вечером из-за сообщения о задымлении.

12 марта в 20:36 в ДЧС региона поступило сообщение о том, что в ТЦ в 14 микрорайоне города идет дым с первого этажа, передает "Лада" со ссылкой на главу ДЧС Мангистауской области Мурата Муханова.

На место происшествия были направлены сотрудники ведомства с техникой по второму рангу. Была проведена работа по выводу людей в безопасные места. Всего эвакуировали 260 человек, из них 130 детей, отметили в ДЧС.

Была проведена разведка очага. На месте работали спасатели и полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960414-posetiteley-torgovogo-tsentra-evakuirovali-v-aktau-video/