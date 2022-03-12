СМИ: Летевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

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Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Airbus рейса Санкт-Петербург - Сочи подал сквок general emergency (сигнал тревоги) над Казахстаном, он следует в аэропорт назначения", - сказал собеседник агентства.

Самолет снизился до 6,5 тыс. метров, а сейчас набирает высоту.

Причина сигнала тревоги устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960398-smi-letevshiy-iz-sankt-peterburga-v-sochi-samolet-podal-signal-trevogi-nad-kazahstanom/