Мать и сын найдены мертвыми в доме в СКО

Иллюстративное фото: pexels.com

Тела матери и ее сына обнаружили в частном доме в Северо-Казахстанской области. В настоящее время устанавливается причина смерти. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин, передает Sputnik Казахстан.

ЧП произошло в селе Донецкое Тайыншинского района. В жилом доме обнаружены тела женщины 1968 года рождения и ее сына 1995 года рождения. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По одной из версий, родственники погибли от отравления угарным газом, однако точные выводы делать пока рано.

"Наши сотрудники работают, пожарная лаборатория будет устанавливать, был ли там угарный газ, но пока однозначно говорить об этом нельзя. Тем более исследовали вьюшку печи, она была открыта, поэтому угарный газ под вопросом", - отметил Дмитрий Растихин.

По словам соседей, они не видели женщину и ее сына уже два или три дня. Некоторые односельчане добавили, что они злоупотребляли алкоголем.

"В прошлые годы у нас был подобный случай, когда после обнаружения тела мужчины предполагали отравление угарным газом, но экспертиза показала отравление другим веществом в результате распития алкогольных напитков", - пояснил начальник управления государственного пожарного контроля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960387-mat-i-syn-naydeny-mertvymi-v-dome-v-sko/