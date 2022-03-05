Кирпичный забор обрушился на авто из-за сильного ветра в Актау (фото)

Место происшествия. Фото: Lada.kz

Накануне сильный ветер обрушил кирпичный забор на автомобиль в 26 микрорайоне Актау, а на центральной улице снесло LED экран. Ранее в ДЧС Мангистауской области объявляли штормовое предупреждение, передает Lada.kz.

По мнению очевидцев, старый забор не выдержал сильных порывов ветра и обрушился на припаркованный рядом автомобиль. Произошло это возле 41 дома в 26 микрорайоне Актау.

Место происшествия. Фото: Lada.kz

А напротив здания областной филармонии в 5 микрорайоне сорвало LED экран.

Место происшествия. Фото: Lada.kz

Ранее в ДЧС Мангистауской области предупредили об усилении ветра местами до 30 метров в секунду.

В ведомстве посоветовали жителям региона оставаться дома, а свои автомобили оставлять подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959429-kirpichnyy-zabor-obrushilsya-na-avto-iz-za-silnogo-vetra-v-aktau-foto/