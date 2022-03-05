Автобус со школьниками загорелся в Костанайской области

Фото с места ЧП: alau.kz

Автобус со школьниками, возвращавшимися с учебы в соседнем селе, загорелся в Костанайской области. ЧП обошлось без пострадавших, передает Alau.kz.

Как рассказали изданию родители, ЧП произошло 3 марта. Вместе с детьми в автобусе была учительница, она почувствовала запах дыма и быстро среагировала.

Транспорт загорелся после того, как дети вышли из него.

Как сообщили в ДЧС региона, в автобусе, который принадлежит райотделу образования, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. К месту происшествия пожарные не вызывались.

Никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959395-avtobus-so-shkolnikami-zagorelsya-v-kostanayskoy-oblasti/