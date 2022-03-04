Взрыв на СТО в Алматы: работу пожарных от первого лица показали на видео

Пожар на СТО. Кадр из видео: instagram.com/almaty_tjd

На одной из алматинских станций техобслуживания произошел пожар. В официальном Instagram-аккаунте ДЧС Алматы опубликовали видеозапись тушения пожара, снятую от первого лица.

Вчера, 3 марта, в Бостандыкском районе города Алматы загорелось СТО. Сообщение об этом было получено в 9:46 утра. На место происшествия выехала пожарная бригада алматинского ДЧС.

"На месте создан оперативный штаб, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", – рассказали в ДЧС.

Также сообщалось, что из-за возгорания произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси.

"Принятыми мерами достигнута локализация за 26 минут, ликвидировано – в 10:41 на общей площади 150 квадратных метров. Удалось отстоять пристройку и частный дом в трех метрах от места пожара", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Кроме того, одному из пожарных удалось от первого лица снять процесс тушения. На видео можно заметить момент взрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959228-vzryv-na-sto-v-almaty-rabotu-pozharnyh-ot-pervogo-litsa-pokazali-na-video/