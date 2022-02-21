Теплоход загорелся на берегу реки в Атырауской области из-за сварочных работ

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

На берегу реки Кигач в Атырауской области в минувшую субботу загорелась передняя часть теплохода "Кигач-2", сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Пожар начался вечером, в 21:17, в передней части теплохода на площади 21 кв. м. Пожар локализован в 22.33, ликвидирован в 22.41. Жертв и пострадавших нет. Данный теплоход принадлежит цеху рыболовства и приема.

Как уточнили в ДЧС, возгорание произошло из-за того, что во время проведения сварочных работ искра попала на древесный материал.

В тушении пожара было задействовано 6 сотрудников и пожарная машина ДЧС Атырауской области.

Пожарные призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957013-teplohod-zagorelsya-na-beregu-reki-v-atyrauskoy-oblasti-iz-za-svarochnyh-rabot/