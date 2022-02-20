Туман, гололед, ветер: штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в восьми регионах республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, ночью и утром 21 февраля на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман и ветер до 15-20 м/с.

В Таразе завтра ночью также будет туман.

21 февраля на западе и севере Актюбинской области, а также в Актобе синоптики обещают гололед.

Завтра ночью на севере и юго-востоке, а днем - на востоке и юго-западе Западно-Казахстанской области возможен гололед. На западе, на юге и в центре области ожидается туман. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром 21 февраля прогнозируется туман с порывистым ветром до 18 м/с.

Завтра на западе, на севере и в центре Атырауской области синоптики обещают туман и гололед.

В Атырау 21 февраля ожидается туман.

Завтра на севере и на западе Костанайской области будет низовая метель. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

Днем 21 февраля на северо-западе Акмолинской области возможна низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра днем также будет порывистый ветер до 15 м/с.

21 февраля на севере Мангистауской области ожидается туман.

Завтра днем на большей части территории Северо-Казахстанской области будет снег. На западе и севере области может быть низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Петропавловске завтра днем ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956995-tuman-gololed-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-vosmi-regionah-kazahstana/