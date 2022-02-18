Тело мужчины нашли под завалами сгоревшего дома в Павлодарской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Сообщение о возгорании пожарным поступило из села Красиловка, куда ехать пришлось более 50 километров. По прибытии спасателей частный дом уже полностью сгорел, при этом еще и обрушилась крыша. Под завалами было обнаружено тело мужчины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации спасателей, вызов поступил в половину третьего ночи в Щербактинском районе.

В село Красиловка из райцентра выехала одна бригада пожарных. Однако к их приезду тушить уже фактически было нечего.

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

"Расстояние от районного центра до места происшествия составляет 54 километра. Прибывшие на место пожара сотрудники установили, что с обрушением полностью сгорел камышитовый 4-комнатный частный дом на общей площади 84 кв.м. В ходе тушения было обнаружено обгоревшее тело мужчины 1964 года рождения", - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Дом спустя 2 часа полностью потушили, причины возгорания еще предстоит установить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956803-telo-muzhchiny-nashli-pod-zavalami-sgorevshego-doma-v-pavlodarskoy-oblasti/