Четыре села закрыли на карантин из-за инфекции скота в Атырауской области

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В Атырауской области на карантин закрыли четыре села. Причиной стала инфекция, обнаруженная у крупного рогатого скота.

В Кызылкогинском районе Атырауской области у 700 голов крупного рогатого скота была выявлена вирусная диарея. На карантин закрыли сразу четыре села этого района, сообщают корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Сообщается, что убой скота, а также его вывоз и продажа пока запрещены в этих населенных пунктах.

Как отмечают специалисты, инфекция началась в селе Сагиз. Сейчас скот болеет также в селах Жангельдино и Мукур. Заболевание распространилось всего за 10 дней.

"Наши коровы уже несколько суток почти не едят. У них постоянная диарея. Ветеринар осмотрел их, сделал уколы. Пока наблюдаем. Эти коровы - наши кормилицы", – говорит жительница села Сагиз Алтынай Туржанова.

По словам корреспондентов телеканала, сейчас в очагах заболеваний проведена дезинфекция. Животных повторно прививают, вакцинировано уже более 20 тысяч голов скота.

"Мы взяли пробы и отправили в столицу. Диагноз - инфекционный ринотрахеит и вирусная диарея. Проводим повторную вакцинацию. Мы никому не даем справку на продажу или перевозку скота", - сообщила ветеринар Клара Сарсенбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956294-chetyre-sela-zakryli-na-karantin-iz-za-infektsii-skota-v-atyrauskoy-oblasti/