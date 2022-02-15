Сход лавин ожидается в Алматы: горожан попросили воздержаться от походов в горы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте по ЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах и попросили воздержаться алматинцев от походов в горы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

Сообщается, что в бассейнах рек Большая Алматинка и Малая Алматинка существует риск схода лавин в период с 15 по 17 февраля. Это может произойти из-за неустойчивого снежного покрова и большой его высоты.

В таких условиях не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны, так как можно спровоцировать сход снежной лавины.

"Департамент по ЧС города Алматы убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении ДЧС.

В горы не следует ходить, если:

объявлено штормовое предупреждение о выпадении сильных осадков или о сильном ветре;

заметны даже небольшие оползни или подвижки снега на склонах гор.

Когда планируется поход в горы, необходимо помнить, что:

с собой обязательно должны быть теплые вещи, походная аптечка, достаточное количество питья и GPS-навигатор;

важно максимально подробно информировать родных и близких о предстоящем горном маршруте и возможном местонахождении;

ни в коем случае нельзя ходить в горы в одиночку.

Находясь в горах, необходимо быть внимательным и постоянно следить за изменениями погоды. Возвращаться необходимо до наступления темноты, так как ночью существует риск не найти обратную дорогу.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что в горах, прилегающих к территории города, 15 февраля ожидается сильный снегопад, туман и гололед.

В самом же городе 15 и 16 февраля временами ожидается туман, гололед и снежный накат на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956106-almatintsev-poprosili-vozderzhatsya-ot-pohoda-v-gory/