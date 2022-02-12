Три человека пострадали при взрыве газбаллона в Акмолинской области (фото, видео)

Загоревшийся дом. Фото: ДЧС Акмолинской области

В одном из частных домов города Акколь Акмолинской области произошел пожар. Причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси, сообщается на официальной странице акмолинского ДЧС в Instagram.

12 февраля в 10:15 стало известно о пожаре в частном жилом доме по улице Карла-Маркса. На место происшествия оперативно были направлены семь человек пожарной бригады и две единицы спецтехники.

Огонь частично повредил строительные конструкции котельной общей площадью 7 квадратных метров. В 10:24 возгорание удалось локализовать, а в 10:29 огонь был потушен.

Загоревшийся дом. Фото: ДЧС Акмолинской области

Сообщается, что в результате взрыва газовоздушной смеси пострадали три человека – они получили термические ожоги конечностей легкой степени.

Пострадавших осмотрели медики, им была оказана необходимая помощь. Один из них был отпущен домой, так как в госпитализации не нуждался.

По предварительным сведениям, хлопок газовоздушной смеси произошел из-за того, что газовый баллон хранился слишком близко к отопительной печи.

Взорвавшийся газовый баллон. Фото: ДЧС Акмолинской области

"Департамент по ЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении ДЧС.

Загоревшийся дом. Фото: ДЧС Акмолинской области

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955827-tri-cheloveka-postradali-pri-vzryve-gazballona-v-akmolinskoy-oblasti-foto-video/