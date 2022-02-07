Повредившего ногу туриста спустили с ледника близ Алматы (фото)

Фото с места событий: РОСО МЧС РК

Травмированного молодого человека спустили с ледника Богдановича близ Алматы, сообщается в официальном Instagram Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

В воскресенье, 6 февраля, в 14:35 в оперативную дежурную РОСО поступило сообщение о том, что молодой человек 2002 года рождения упал и не может идти самостоятельно. Это произошло, когда турист спускался с перевала Талгар в сторону ледника Богдановича.

Рядом с пострадавшим находилась знакомая девушка.

На место событий выехали 8 спасателей, в том числе один кинологический расчет. В 16:05 специалисты обнаружили молодого человека на морене ледника Богдановича.

Как оказалось, пострадавший сильно ушиб ногу, ему была оказана первая помощь. После чего спасатели начали транспортировку до Медео, где пострадавшего ожидали родственники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954935-povredivshego-nogu-turista-spustili-s-lednika-bliz-almaty-foto/