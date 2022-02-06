Крупный пожар случился на рынке в Уральске (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В воскресенье, 6 февраля, в Уральске случился серьезный пожар на одном из городских рынков - огонь уничтожил пять бутиков, сообщается на официальной Instagram-станице ДЧС Западно-Казахстанской области.

Пожар охватил территорию рынка "Ел ырысы" - огонь полностью уничтожил пять бутиков и повредил еще семь.

Общая площадь пожара составила 145 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

"Предполагаемая причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования", - сообщили в департаменте по ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954822-krupnyy-pozhar-sluchilsya-na-rynke-v-uralske-video/